اليوم.. ختام منافسات كأس العالم للخرطوش بالعاصمة الإدارية

تختتم اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد اليوم الأخير من البطولة التي انطلقت يوم 25 أبريل الماضي، منافسات شرسة في ظل مشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد سخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر شاركت بعدد كبير من الرماة وحققت مكاسب كبيرة من البطولة.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن جميع الوفود المشاركة في البطولة، أشادت بقدرات مصر التنظيمية وخروج البطولة بأفضل شكل، مؤكدا أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماية ويؤهل لاعبينا بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.



فيما أجرى مسؤولو الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، امس الأربعاء، جولة تفقدية لميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش.

وتابع كل من عماد عليش، خالد العقاد، خالد البهتيمي، أحمد العمراوي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرماية كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية قبل إقامة نهائي منافسات الخرطوش، التي تستضيفها مصر حاليا، حيث انطلقت يوم 25 أبريل الماضي وتستمر منافساتها حتى 5 مايو المقبل، في ظل مشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في استقبال لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الذي حضر اليوم لتفقد المنافسات والمنشآت الرياضية التي أشاد بها مؤكدا أن هذه الميادين واحدة من الأفضل على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.