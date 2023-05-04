الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالأجرة

الجولة
الجولة

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم، وما ترتب عليه من زيادة بنسبة 10% عن قيمة التعريفة السابقة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وتفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، اليوم، عددًا من مواقف السيارات ببعض مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها "صباح اليوم" وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ  أكثر من الأجرة المقررة بعد قرار  لجنة التسعير  بتحريك سعر السولار وزيادته بقيمة جنيه واحد للتر.

ونوه السكرتير العام المساعد بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح  بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز  به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة والتي تم اعتمادها في ضوء قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم.

التعريفة الجديدة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام السرفيس والتاكسي الوحدات المحلية

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