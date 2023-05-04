الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر": 40 ألف خدمة عبر معبر "أرقين" الحدودي بين مصر والسودان

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن مركز الإغاثة الإنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 40 ألف خدمة تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

وأضاف الناظر أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يتم توفير كل الاحتياجات الإغاثية مجانًا للمصريين وغير المصريين القادمين عبر الحدود المصرية السودانية على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الهلال الأحمر المصري، عن متابعة الموقف عبر غرفة العمليات المركزية بها التي تعمل على مدار الساعة في تلقى البلاغات والاتصالات من كل الأطراف التي تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من النصائح والإرشادات للمصريين المتواجدين بدولة السودان؛ حرصا منها على سلامتهم.

ووجهت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني بالآتي:

- إذا كنت محاصرا في أحد الفنادق أو المكاتب أو المساكن يجب عليك إغلاق جميع البوابات/ المداخل، ثم تحصين نفسك في المبنى ابتعد عن النوافذ.

أغلق الستائر.

لا تذهب فوق الطابق الخامس.

في حالة تعرضك لمحاولة السرقة ننصح بالامتثال التام.

إذا سمعت أصوات إطلاق نار، أو دوي انفجارات في مكان قريب، ابق بعيدًا عن النوافذ والأبواب.

لا تحاول استراق النظر للخارج، وأغلق الستائر، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل وابق في أبعد غرفة عن الشارع.

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني، في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874

طوارئ جمعية الهلال الأحمر المصري:

 15322

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التضامن التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري الجالية المصرية الحدود المصرية السودانية

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