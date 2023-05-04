اللجنة المصرية-اليونانية توفر 5 ألاف فرصة للعمالة الزراعية باليونان

شهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة، اجتماعاً للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين،على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.



وجاء في البيان أن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للاتفاقية، مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصرى أعداداً أكبر من ذلك لتوسيع قاعدة الاختيار، وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للاختيار من القوائم المُقدمة من الجانب المصرى، مع الإشارة الى أن إحتياج القطاع الزراعى بدولة اليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا ،وأن الجانب اليونانى يَطمح فى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتلبية حاجة القطاع الزراعى اليونانى من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الإستراتيجى بين البلدين فى العديد من المجالات، حيث أوضح الجانب اليوناني أن دولة اليونان تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الأوروبى رقم 36 لسنة 2014 والذى يضمن حقوق العمالة الموسمية، كما أعلن الجانب المصري أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقاً لتلك الاتفاقية، فورالانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الاتفاق".

شارك في الاجتماع من الجانب اليونانى من وزارة الشئون الخارجية: إثناسيوس أناستوبولوس دبلوماسي مستشار السفارة، وأفروسيني كورومانتزو دبلوماسي مستشار وزير خبير، ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أبوسطولوس اجنانتوبولوس مستشار بمكتب الوزير،وکونستانتينوس فريتوس رئيس ديوان مكتب الأمين العام للتأمينات الاجتماعية، ومن وزارة الهجرة واللجوء: باتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة، ومايكل كوزميدز رئيس مديرية سياسة الهجرة، ومن وزارة التنمية الريفية والغذاء: أغوريتسا انتولي مستشار قانوني مكتب الوزير،ودیمیترا تسياکالو المديرية العامة للوحدات اللامركزية بقسم دعم مجال المزارعين، وکریستوس جياناكاكيس نائب رئيس الجمعية الوطنية للتعاونيات الزراعية..وحضر اللقاء من وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسر غازي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.