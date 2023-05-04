برلماني مشيدا بكلمة الرئيس: وضع دستور عمل شامل أمام المشاركين بالحوار الوطني

قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التاريخية أمام الجلسة الأولى للحوار الوطني، مشيراً الى أن الرئيس وضع دستور عمل شامل أمام المشاركين فى الحوار الوطني.

وأشاد حنفي، في تصريحات له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي على حرصه على تنفيذ جميع التوصيات التى سوف تسفر عن اجتماعات وفعاليات الحوار الوطني، مؤكداً أن هذا الحرص الرئاسي هو الضمانة الحقيقية لنجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأكد حنفي أن وجود العديد من الرموز والقيادات السياسية والفكرية والحقوقية والحزبية والشعبية داخل مختلف لجان الحوار الوطني سيحقق الصالح العام، موضحا أن أبناء الوطن ينتظرون نتائج إيجابية من المشاركين في الحوار خاصة وانهم يعلقون عليه آمالًا كبيرة في أن تكون روشتة لعلاج كافة المشكلات.

وأكد النائب أن الحوار الوطني خطوة جيدة جاءت في وقتها لترد علي محاولات التشكيك التي حاولت أن تطول من هذا الحراك الوطني الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية، معتبراً حرص القوى السياسية والشعبية والحزبية على المشاركة في هذا الحوار أبلغ وأقوى رد على كل من شككوا فى هذا الحدث التاريخى والمهم.

واعتبر النائب سيد حنفى طه هذا الحوار بمثابة فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصري للمساهمة في وضع إطار توافقي لمواجهة ما تمر به مصر من أزمات ناتجة عن أوضاع عالمية ألقت بظلالها علي اقتصاديات العالم أجمع وهو ما يستدعي التكاتف والتفكير الجماعي لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة استراتيجية تضمن قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية .

وقال النائب إن كل المؤشرات تؤكد نجاح الحوار الوطني خاصة أن الجميع جلس وتحاور علي مائدة واحدة لبلورة رؤي ومقترحات ترتب أولويات المرحلة وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مطالباً بأن تخرج التوصيات والمقترحات عن هذا الحوار بصورة عملية وقابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة، خاصة أن البدايات مبشرة وتؤكد أننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة الوطن والمواطن

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، ودعا السيد الرئيس إلى بذل الجهود لإنجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لإنجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائمًا.