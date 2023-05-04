الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية" تعقد اجتماعًا مع مديري الطب الوقائي ومراقبي التطعيمات

اجتماع صحة المنوفية
اجتماع صحة المنوفية

عقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، اجتماعًا مع مديري الطب الوقائي ومسؤولي ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية؛ لمتابعة موقف التسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية والتدريب العملي على البرنامج  والتحديثات التي تمت عليه والتدريب على آخر التحديثات في برنامج ميكنة التطعيمات الروتينية.

وأكدت رشا خضر، ضرورة الاستمرار في التسجيل اللحظي والإشراف والمتابعة المستمرة من قبل فرق الإشراف في ظل الوضع الراهن والظروف الحالية للحفاظ على نسب تغطية مرتفعة لجميع التطعيمات الروتينية، لحماية أطفالنا والحفاظ على مصر خالية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.

كما شدد الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي، على التأكد من تنظيم الغرفة بما يتوافق مع خط سير العملية التطعيمية، والتأكد من توافر الفلاشة وقوة الشبكة، وقامت الدكتورة منة الله السيد، بالتدريب العملي والشرح المفصل للبرنامج وتعليمات العمل.

وتم اختيار محافظة المنوفية لبدء تطبيق النموذج التجريبي للتسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية في 22/3/2023.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبير نشأت مدير المكتب الفنى للطب الوقائي، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة منة الله السيد مسئول التطعيمات بالمديرية، وأشرف زكريا مراقب أول التطعيمات بالمديرية.

التحديث الاستمرار الإدارات الصحية التطعيمات الروتينية التسجيل التحديثات التجريب الوضع الراهن

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات