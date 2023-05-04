"صحة المنوفية" تعقد اجتماعًا مع مديري الطب الوقائي ومراقبي التطعيمات

عقدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، اجتماعًا مع مديري الطب الوقائي ومسؤولي ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية؛ لمتابعة موقف التسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية والتدريب العملي على البرنامج والتحديثات التي تمت عليه والتدريب على آخر التحديثات في برنامج ميكنة التطعيمات الروتينية.

وأكدت رشا خضر، ضرورة الاستمرار في التسجيل اللحظي والإشراف والمتابعة المستمرة من قبل فرق الإشراف في ظل الوضع الراهن والظروف الحالية للحفاظ على نسب تغطية مرتفعة لجميع التطعيمات الروتينية، لحماية أطفالنا والحفاظ على مصر خالية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.

كما شدد الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي، على التأكد من تنظيم الغرفة بما يتوافق مع خط سير العملية التطعيمية، والتأكد من توافر الفلاشة وقوة الشبكة، وقامت الدكتورة منة الله السيد، بالتدريب العملي والشرح المفصل للبرنامج وتعليمات العمل.

وتم اختيار محافظة المنوفية لبدء تطبيق النموذج التجريبي للتسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية في 22/3/2023.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبير نشأت مدير المكتب الفنى للطب الوقائي، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة منة الله السيد مسئول التطعيمات بالمديرية، وأشرف زكريا مراقب أول التطعيمات بالمديرية.