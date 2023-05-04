الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بـ60% مكونًا محليًا.. وزير النقل يتفقد اصطفافًا لأتوبيسات نقل الركاب الجديدة

وزير النقل
وزير النقل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اصطفافا لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالي للشركات التابعة لوزارة النقل، وهي (شركة الاتحاد العربي للنقل البري  "السوبر جيت")، وشركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة (شرق الدلتا- غرب الدلتا- الصعيد "إيجي باص")، بالإضافة إلى عدد من أتوبيسات  "السوبر جيت" الجديدة بمكون محلي بنسبة 60%، مثل أتوبيسات (مان قسطور 39 راكبا VIP، و(مان قسطور 49 راكبا)، بالإضافة إلى نماذج لأتوبيسات مرسيدس MCV راكبا 49،  والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60%، والمخطط انضمامها للسوبر جيت، وذلك بالساحة الخارجية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل، خلال تفقده الأتوبيسات المصطفة، أن الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية، لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة، خاصة أنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار.

 وأكد أن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مشيرا إلى اقتصار المكون الخارجي في هذه الأتوبيسات على نسبة من 15% إلى 20%، مع تنفيذ كل مراحل التصنيع والمنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات. 

وزير النقل إصطفافا لاتوبيسات نقل الركاب بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير النقل يتفقد إصطفافا بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات

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