الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الريادة يكشف أهم رسائل الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

كمال حسنين
كمال حسنين

تحدث كمال حسنين رئيس حزب الريادة، عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية أمس، تعتبر تدشين للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن كلمة الرئيس السيسي أمس، تحمل عدة رسائل أبرزها الحث على بناء دولة ديمقراطية حديثة ورسم خارطة طريق للأبناء والأحفاد.

وأضاف: "الرئيس السيسي أكد أهمية الحوار كونه أداة فاعلة لمواجهة تحديات الوطن والمواطن، مشددا على عمل الجميع لوضع أطر وأسس للجمهورية الجديدة".

وأوضح أن الرئيس السيسي من خلال كلمته أكد ثقته في المصريين، والإرادة وصدق النوايا، لافتا إلى تنوع الإرادة السياسية واختلاف الأطروحات يعزز من كفاءة المخرجات، إذ أن من سمة العمل والحوار أن نكون مختلفين، ولكن على أرضية واحدة وهي الوطن.

وأشار حسنين، إلى أن الرئيس السيسي ناشد وطالب من خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، لبذل الجهود واقتحام القضايا وطرح الحلول، مؤكدا دعمه للحوار والسبل لتفعيل المخرجات.

وأكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحوار الوطني يعد جمعية عمومية تمثل الشعب المصري، لوضع عقد جديد للدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

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