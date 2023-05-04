الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

128 ألفًا 359 طالبًا يؤدون امتحان الصف الأول الاعدادي بالدقهلية

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أداء ١٢٨ ألفًا ٣٥٩ طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادتيِّ العلوم والتربية الفنية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقًا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

كما تفقد شعبان، كنترول المدرسة، موجهًا بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار وكيل وزارة تعليم الدقهلية، إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

كما تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.

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ناصر شعبان وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم الدقهلية الفصل الدراسي

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