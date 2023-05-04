مقدم "صباح الخير يا مصر": الحوار الوطنى شىء يدعو إلى الفخر

أشاد الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، بالحوار الموطني، مؤكدًا أنه لا حديث يعلو بالأمس عنه وما تم في انطلاق الجلسة الافتتاحية.

وأضاف "عبدالصمد"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أن أمس كان يومًا مهمًا جدًا وسيخلد في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة، متابعًا: "كل الطوائف المجتمعية مثل الأحزاب والشخصيات السياسية والشخصيات العامة والنقابيين والرياضيين والفنيين شاركوا في جلسة الحوار الوطني أمس، شيء يدعو إلى الفخر، من الناحية التنظيمية والقضايا المطروحة للنقاش".

وتابع "الكل شارك في وضع الأفكار والرؤى من أجل غاية واحدة، وهي خلق مساحة من التواصل تجمع كل الأطياف المختلفة للوصول إلى حلول توافقية ومساحات مشتركة تستوعب كل أطياف المجتمع تقريبًا من أجل تمهيد الطريق للجمهورية الجديدة".

واختتم: "الجمهورية الجديدة تستوعب الجميع ولا يتم إقصاء أو استثناء أحد فيها، وأنه لا بد أن يتم ترتيب أولويات الدولة وفقًا للحالة التوافقية التي رأيناها بالأمس في الحوار الوطني"، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيشهد مناقشة 113 موضوعًا.