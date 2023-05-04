الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10 %  عن تعريفة الركوب السابقة" على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.

وقال المحافظ إنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، بحضور السكرتير العام اللواء حازم عزت، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

ووجه محافظ بني سويف المعنيين من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح  بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز  به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيهاً اعتباراً من صباح اليوم

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة  وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن، مكلفا السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة ذلك مع الوحدات المحلية الجهات المعنية مؤكدا على عدم التهاون  وتطبيق القانون على  المخالفين  مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة  ومديريات الخدمات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً  لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث  قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2 من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

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التسعير التلقائي للمواد البترولي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السرفيس والتاكسي السكرتير العام المحافظات المجاورة

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