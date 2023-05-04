هل قلة النوم تسبب أزمات قلبية؟

كشف الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، عن علاقة الأرق وقلة النوم بحدوث الأزمات القلبية، موضحًا أن القلق والتوتر من ضمن مسببات الأزمات القلبية المنتشرة حاليًا.

وقال "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، إن منظمة الصحة العالمية توصي بأن الفرد يجب أن ينام من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

استشاري: النوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 8 ساعات خطر على القلب

وأضاف: "إحنا دلوقتي قلبنا الليل نهار والنهار ليل"، مشيرًا إلى أن النوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 8 ساعات له خطورة كبيرة جدًا على القلب.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن التوتر يؤثر بشكل كبير على عضلة القلب، متابعًا: "لا بُد أن ننام أثناء فترات الليل ونستيقظ مبكرًا".

وتابع: "زمان كان الشخص ينام بدري وإنتاجيته تكون أعلى، الفلاح كان يستيقظ من الفجر لكن النهارده الوضع أصبح مختلفًا مع البعض".

واستكمل: "الاستمرارية في عدم النوم أو النوم المتقطع يؤدي إلى إجهاد القلب"، لافتًا إلى أن عدم النوم قد يؤدي إلى زيادة إفراز الأدرنالين الذي يؤدي إلى حدوث خلل في كهرباء القلب.