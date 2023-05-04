شكري: توقيت رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي لمنتدى مكافحة الإرهاب مهم نظرًا للأزمات العالمية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن تولي مصر رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، تأتي في توقيت مهم، في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات السياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح شكري، خلال المؤتمر الصحفي لتسلم رئاسة المنتدى، أن سيتم العمل على العديد من المحاور المهمة وتعزيز المصالح المشتركة في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المرأة وتوسيع دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى المساواة

وأضاف شكرى "سنعمل علي تعزيز دور المرأة وزيادة دورها فى مكافحة الإرهاب والتطرف".

وتتسلم مصر والاتحاد الأوروبي الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من المغرب.