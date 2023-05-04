عمار مندور: 30 يوليو موعد تسليم المرحلة الثانية لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية

أجرى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، زيارة تفقدية لمشروع أعمال المرافق ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف، بالإضافة إلى تنسيق الموقع ونسبة إنجاز عمارات سكن العاملين في العاصمة الإدارية المرحلة الثانية.

يتكون هذا المشروع من 196 عمارة سكنية تضم 4704 وحدات سكنية، وتصل تكلفته الإجمالية إلى حوالي 1.6 مليار جنيه.

أكد المهندس مندور أن عمليات تنفيذ المشروعات تسير بشكل جيد، وسيتم تسليم المرحلة الثانية للمستفيدين في 30 يوليو 2023.

كما تابع نسبة إنجاز أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء في المشروع.

وفي نفس السياق، أفاد المهندس عبد الناصر محمد يوسف، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ والكهرباء، بأن نسبة تنفيذ العمارات في المشروع بلغت 88%، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تنفيذ أعمال الكهرباء التي تقوم بها شركة الميم 45%. كما تم توريد الكابلات في المشروع.

وأفاد المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق، بأن نسبة تنفيذ أعمال المرافق (المياه والصرف الصحي والطرق) بلغت حوالي 80%.

وذكر المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، بأن نسبة تنفيذ أعمال الطرق الأساسية والأسفلت بلغت حتى الآن 30%. كما بلغت نسبة توصيل الغاز للوحدات السكنية في المشروع 45%.

وقد أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، على ضرورة تكثيف العمل لإنهاء المشروع في الجدول الزمني المحدد وفقًا للمشروع.