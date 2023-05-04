الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحويل 7 حالات حرجة فى حادث الوادى الجديد إلى مستشفى أسيوط الجامعى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

حول مستشفى الخارجة التخصصي فجر اليوم الخميس 7 حالات حرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ للاطمئنان عليهم واستكمال العلاج اللازم لهم إثر تصادم أتوبيس قادم من مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بسيارة نقل ثقيل محملة بالرمال في طريقه للقاهرة.

ودفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتحويل الحالات على الفور بعد انتهاء كافة إجراءات التحويل إلى مستشفى أسيوط الجامعي لفحصهم بالآشعة والتحاليل اللازمة واستكمال علاجهم.

وأكد بيان مديرية الصحة بالوادي الجديد، تحويل 7 أشخاص وهم:  مالك صبري عبد الرحمن 9 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، هدى فتحي محمود 27 سنة نزيف بالبطن والمخ، ماجد طلعت محمد 42 سنة كسر بالفقرات الصدرية والقطنية، وحميدة عبد الدايم 65 سنة، تهتك بالطحال واشتباه تجمع دموي بالبطن، أحمد محمد أحمد 33 سنة، ارتشاح هوائي بالرئتين، داليا صابر زكي 18 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وطارق عبد المنعم متولي 57 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج.

وكان قد لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا على طريق الخارجة أسيوط وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي ونقل الجثث لمشرحة المستشفى

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس نقل عام بتريلا بالكيلو 60 على طريق الخارجة أسيوط ووفاة 17 شخصا بينهم أطفال، وإصابة 30 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع فجر اليوم بمنطقة النقب على طريق الخارجة - أسيوط بين أتوبيس  وسيارة نقل ثقيل.

 

مستشفى الخارجة التخصصي 7 حالات حرجة مستشفي أسيوط الجامعي للإطمئنان عليهم وإستكمال العلاج اللازم لهم تصادم أتوبيس محافظة الوادي الجديد

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