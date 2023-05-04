تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة ملاكي متهم بدهس طفل بالدقهلية

كشف مصدر أمني أن رجال مباحث الدقهلية يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة ملاكي وتسبب في مصرعه بمركز منية النصر وفر هاربا.

وكان لقى طفل فى العقد الثانى من عمره مصرعه نتيجة حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل مع سيارة فى مركز ومدينة منية النصر.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة أمام قرية النزل بمركز منية النصر بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع الطفل يوسف رضا عبدالعليم البدراوى 12 عاما، مقيم بقرية النزل دائرة المركز نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة مجهولة أمام القرية.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لمعرفة السيارة وضبط قائدها، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.