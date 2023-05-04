محافظ الغربية يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، جاء ذلك بحضور مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، مدير إدارة المواقف، وعددًا من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ القرار ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما ووجه "رحمي" باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.