الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يجتمع بمديرى الفرق الفنية لاستكمال خطة "بيت المسرح"

خالد جلال
خالد جلال

بعد النجاح الذي حققته عروض البيت الفني للمسرح خلال الفترة الماضية، والتي تضمنها المؤتمر الذي عقد مطلع العام الجاري تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد، عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء بمسرح السلام، مع مديري الفرق المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح.

جاء الاجتماع لمناقشة العملية الإنتاجية الخاصة باستكمال الخطة التي تم الإعلان عنها، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه إنتاج هذه العروض، ومواعيد تقديم هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى عروض عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تسهيل الموضوعات الإدارية التي من شأنها الإسراع في عملية إنتاج هذه العروض، كما تم الإطلاع على تقييم الأعمال التي سبق عرضها من حيث ما حققته من إيرادات ومدى ما حققته من إقبال جماهيري.

وأكد المخرج خالد جلال أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحقيق التواصل المباشر مع مديري الفرق لتحقيق أقصى حالة إبداعية مسرحية ممكنة، واستغلال حالة الزخم الفني الذي تشهده مسارح الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدكتورة نيفين الكيلاني بتفعيل الحراك المسرحي، وإتاحته للجمهور لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تعمل وزارة الثقافة على تحقيقه.

حضر الاجتماع مديرو الفرق الفنية الفنانون دكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، محسن منصور مدير المسرح الحديث، ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، سامح مجاهد مدير مسرح الغد، عادل حسان مدير مسرح الطليعة، سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، محمد متولي مدير مسرح الشمس، عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، وعصام الشويخ مدير مسرح الساحة.

يشار إلى أنه استمرارًا لبرنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، نظم بيت ثقافة النصر التابع لفرع ثقافة بورسعيد ورشة تدريبية في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي ديوان عام حي الضواحي، قام بالتدريب بها غريب عطية مدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

عروض البيت الفني للمسرح جديد ومسرح جديد رئيس البيت الفني للمسرح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال مديري الفرق المسرحية

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