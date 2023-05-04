خبير يوضح لـ "الدستور" سيناريوهات نجاح المفاوضات وحل الأزمة سلميا فى السودان

قال أسامة أبو بكر المحلل السياسي السوداني، إنه من الواضح أن كل النزاعات تنتهي بشكل عام على طاولة المفاوضات، وبالتالي فإن النزاع السوداني ليس استثناء حيث إن التجربة السودانية أثبتت تاريخيا لا منتصر في النزاعات العسكرية في الداخل السوداني، فمنذ العام 55 خاض الجيش السوداني تمرد في جنوب السودان وكذلك التمرد الثاني وكذلك تمردات الحركة الشعبية في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وتمردات الحركات المسلحة في دارفور.

واضاف أبو بكر في تصريحات خاصة لـ الدستور، فبالتالي هذا النزاع الحالي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سينتهي على طاولة مفاوضات وهذا أمر مؤكد حيث إن البندقية لن تحل المشكلة ولن تنهي النزاع، فبالتالي على الرغم من صعوبة وتعقد المشهد السوداني خلال هذه المرحلة إلا أن المفاوضات هي الطريق الوحيد والآمن للحلول.

وتابع الخبير السياسي السوداني والمسؤول عن الهلال الأحمر السوداني، أنه ليس هناك رفاهية للشعب السوداني والأطراف المتبادلة بأنها تبحث عن خيارات أخرى والخيار هنا هو الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأعتقد الخبير أن المجتمع الدولي والمحلي والإقليمي يتفقون على كلمة واحدة وهي وقف الاقتتال في السودان والعودة الى طاولة المفاوضات، فبالتالي ليس هناك للأطراف المتحاربة في السودان حلا غير الجلوس على طاولة الحوار والانصياع إلى الشارع السوداني وطلبات المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار لإنهاء الأزمة في السودان.

وتابع أبو بكر، لكن أعتقد أن المفاوضات ستكون شاقة، حيث أنها ستركز على وقف الاقتتال وإنشاء آلية لوقف الاقتتال وكذلك آلية لتوفير المسارات الآمنة للوصول الى المحتاجين للمساعدات الانسانية وكذلك المساعدات الطبية، وهذه هي المرحلة الأولى للمفاوضات وأنها لن يكون فيها ما يعوق إلى الوصول إليها.

وفي تحديد أهداف المرحلة الأولى من المفاوضات، ستواجه البلاد الأشكال السياسية، وبالتالي فأعتقد أن المفاوضات السياسية ستنطلق بعد المفاوضات الانسانية الأولى، كما أن الطرفين يؤمنون بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية والعودة الى المسار المدني الديمقراطي.