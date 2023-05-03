الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تشارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الافتتاحية "الحوار الوطني"، والذي انطلق اليوم في قاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مختلف الجهات، ونخبة من الساسة والمثقفين والإعلاميين وغيرهم.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالحضور الكبير لفعاليات الحوار الوطني والذي جاءت جلساته تحمل شعار: "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، مؤكدة أنها تؤكد أهمية المشاركة من جانب المصريين بالخارج والداخل في طرح ما يرونه مهما للتطبيق.

وثمنت الوزيرة استقرار مجلس أمناء الحوار الوطني على 3 محاور، من بينها الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مشيدة بجهود تمكين المرأة والشباب في الجمهورية الجديدة، وهو ما يعطي المجتمع ثراء فكريًا، ويضمن ضم أفضل العناصر في كافة مؤسسات الدولة.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة بمقترحاتهم، عبر منصات وصفحات "الحوار الوطني" في مصر، مؤكدة أنهم جزء من العملية السياسية، مشيرة إلى أن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الحوار الوطني يؤكد انفتاح الدولة المصرية على كافة الأفكار والمقترحات من المواطنين داخل وخارج مصر، داعية المصريين بالخارج لمتابعة جلسات الحوار الوطني، والتي يتم نقلها في بث مباشر كونهم جزءًا رئيسيًا من النسيج الوطني.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أطراف المجتمع الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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