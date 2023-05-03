قناة الناس.. أيمن الحجار: فتح الباري موسوعة حديثية كبرى حتى العصر الحالي (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري يعد موسوعة حديثية كبرى حتى العصر الحالي.

وأضاف الحجار، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن كتاب ابن حجر العسقلاني يعد مصدرًا هامًا لكل دارس لعلوم الحديث لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، فهو في 14 مجلد 13 منه شرح وجلع له في جزء مقدمة شارحة.

وأوضح الحجار، أنه لا يوجد بلد من بلاد الدنيا إلا وفيها كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني ممن لهم عناية بالعلوم الشرعية وترجم إلى لغات كثيرة.