الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أيمن الحجار: فتح الباري موسوعة حديثية كبرى حتى العصر الحالي (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري يعد موسوعة حديثية كبرى حتى العصر الحالي.

وأضاف الحجار، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن  كتاب ابن حجر العسقلاني يعد مصدرًا هامًا لكل دارس لعلوم الحديث لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، فهو في 14 مجلد 13 منه شرح وجلع له في جزء مقدمة شارحة.

وأوضح الحجار، أنه لا يوجد بلد من بلاد الدنيا إلا وفيها كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني ممن لهم عناية بالعلوم الشرعية وترجم إلى لغات كثيرة.

قناة الناس فتح الباري صحيح البخاري مع الناس ابن حجر العسقلاني

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن تثبيت أسعار البنزين ورفع أسعار السولار

عبدالحكم يعلن أعداد طلاب الثانوية العامة واللجان هذا العام

حجازى يعلن تشغيل تقنية "الفار" داخل لجان الثانوية العامة 2023

للمرة العاشرة.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

وزيرة الهجرة تشارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

"فريسكا".. قصة نجاح مشروع شاب يجمع بين الدراسة والعمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة