انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق نشب بقطعة أرض فى البدرشين

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار بجوار متحف ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين، للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

ونجح رجال الحماية الحماية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الآثار بجوار متحف ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بجوار متحف ميت رهينة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وبالفحص تبين أن الأرض تابعة لهيئة الآثار، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.