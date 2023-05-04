سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 4-5-2023

واصل سعر الدولار استقراره، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-5-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار اليوم في بنك المشرق، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولارفي البنك الأهلي الكويتي 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي القطري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



أسعار العملات الأجنبية