الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة إماراتية: الحوار الوطنى رؤية مصرية شاملة للتعامل مع التحديات الإقليمية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الضوء على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، حيث أكدت أنه بمثابة عملية شاملة وحيوية وفعالة، لافتة إلى أن جميع القضايا الإقليمية والدولية مطروحة على طاولته.  

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه تم افتتاح الحوار الوطني في مصر لرسم المستقبل السياسي لأكبر دولة عربية، وسط أزمات سياسية تُسيطر على الساحة الدولية وتتفاقم بسببها التحديات الإقليمية، وتعد إقامة الحوار الوطني بمصر بمثابة حافز للتطوير الحقيقي، لا سيما في المساءلة والشفافية.

وأشار التقرير إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها إن "التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة المصرية على جميع الجبهات عززت إرادتي لرؤية حوار أتطلع إليه الآن ليكون شاملًا وحيويًا وفاعلًا، كما أن مدى التنوع والاختلاف في وجهات النظر سيعزز بقوة كفاءة النتيجة".

تطورات مصرية مستمرة

وتابع: "الحوار الوطني من شأنه تطوير الرؤية المصرية للمستقبل في ظل تحديات إقليمية أثر على العالم أجمع خاصة بعد العملية الروسية على أوكرانيا منذ عامين، كما تسعى القيادة المصرية إلى التصدي لمواجهة الأزمات التي تواجهها البلاد خلال هذه الفترة". 

كما أشار التقرير إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم استكمالها وهي صرح إقليمي قوي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار. 

من جانبه، قال ضياء رشوان منسق الحوار، الأربعاء، إن المناقشات لن تشمل تعديل الدستور والسياسة الخارجية وما أسماه قضايا تتعلق بالأمن القومي الاستراتيجي "لأننا نثق بقدرة الدولة والجيش على التعامل معها".

فيما أكد رشوان أن جميع القضايا المصرية والإقليمية مطروحة على طاولة الحوار الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وأضاف أن الحوار قد يستمر لأسابيع أو شهور، وسيتم تقديم توصياته إلى الرئيس السيسي لاتخاذ إجراءات بشأنها، سواء كان سيتم تأجيلها أو تحويلها إلى مشروع قانون ليتم إرساله إلى البرلمان.

الحوار الوطنى مصر التحديات تحديثات ذا ناشونال

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