مياة مثلجة وعيادات متنقلة.. جهود مكثفة لمحافظة أسوان لدعم الوافدين من السودان

ملحمة عظيمة من الدعم والمساندة تستحق كل الاحترام يتم تقديمها بأسوان للوافدين من دولة السودان الشقيقة، سواء المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن ناحيته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير كافة الإمكانيات بالموقف البري الدولي بكركر لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأي مستجدات للتدخل الفوري معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم.

ولفت المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من المحافظ شخصياً تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أي محاولات لإستغلال الوافدين داخل الموقف الدولى بكركر بالتنسيق مع مسئولي المرور والمواقف والمختصين، وبالتوازي تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانيين والمصريين وكافة الجنسيات ، فضلاً عن توفير 8 محلات، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه يتكامل مع ذلك تكليف مسئولي الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل الموقف الدولي، بجانب قيام فريق الملاريا وناقلات الأمراض بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف، مع القيام بالرش بجهاز الضباب فى الفترة المسائية، وتوفير أكثر من 20 باسكت لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها بكافة أرجاء الموقف وأماكن الانتظار.

وأوضح أشرف عطية أنه بالتوازى مع كل هذه الجهود هناك مشاركة مجتمعية جادة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تقدم وتوفر مجموعة خدمات متنوعة بمحيط معبر أرقين، منها الخدمات العينية وإمداد الوافدين من السودان بمعلومات عن الإنتقال داخل مصر، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي، وخاصة فى ظل توافر مجموعات عمل تتحدث بـ5 لغات بطلاقة للتعامل مع كل الجنسيات الوافدة، علاوة على قيام الشركة المصرية للمجمعات بتوفير الدعم من السلع التموينية بالجمعية المصرية بكركر.

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