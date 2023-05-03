الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان فى حي الجمرك بالإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك

سقطت أجزاء من بلكونات عقار مأهول بالسكان بحي الجمرك في الإسكندرية، مما أحدث ذعر بين سكان العقار والأهالي خوفًا من إصابة المواطنين والمارة.

تلقى حي الجمرك، اليوم الأربعاء، شكوى تفيد بوجود بلكونات متهالكة بالعقار الكائن 52 حارة قراقيش، بنطاق الحي، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، توجه على الفور عصام جابر إدارة المشروعات بالحي إلى المكان المذكور لفحص العقار.

وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور أرضي محل يسار المدخل، وشقة بالدور الأرضي يمين المدخل، و3 أدوار علوية، والعقار مشغول بالسكان وتبين سقوط جزء من أرضية 3 بلكونات.

كما تبين بالرجوع لقسم المنشآت، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 51 لسنة 2020، وتم تأمين المكان بوضع حواجز حديدية حول العقار، لسلامة المارة، كما تم التنبية على مالكي العقار بسرعة تنفيذ القرار .

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سقوط أجزاء من 3 بلكونات حي الجمرك الإسكندرية صادر له قرا ترميم شكاوى المواطنين

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