ممدوح حمادة: قانون التعاون الزراعي في حاجة ماسة للتعديل

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن عدد مقار التعاونيات على مستوى الدولة يبلغ 12 الف تملك الجمعيات الزراعية منها 7 آلاف جمعية في قرى مصر، مؤكدًا أنها لو أخذت حقوقها كاملة وقامت بدورها لما كان هناك مشاكل للمزارعين.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الزراعة هي المقوم الأساسي للدولة، ولو اهتممنا بها بشكل جيد سينتج عن ذلك اهتمام بالصناعة، وكذلك التجارة الداخلية والخارجية، والتي ستؤدي لزيادة السياحة.

قانون التعاون الزراعي لعام 1982 لايصلح للعمل نهائيًا الآن

وأشار “حمادة” إلى أن قانون التعاون الزراعي لعام 1982، بحاجة للتعديل، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تساعد التعاوينات بكل ما تملك على مدار تاريخها.