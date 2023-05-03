الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان، مساء اليوم الأربعاء، في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربى، وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد تصادم سيارتين هما سيارة رقم “3928 ط ا ى” مصر مع سيارة رقم “8621 ا ل ق مصر”، أول طريق 36 الحربى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما عطية سالم سلام، 69 سنة، ومقيم في جمعية العاشر من رمضان بمحافظة الإسماعيلية، ومصاب باشتباة بكسر بالضلوع مع سحجات وكدمات بالجسم، كما أصيب مجهول الاسم والعنوان، وسنه حوالي 13 سنة، ومصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن والمخ مع غيبوبة تامة مع اشتباه كسر بالحوض، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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