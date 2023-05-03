"حياة كريمة".. استمرار أعمال تطوير البنية التحتية بمركز كوم أمبو والقري التابعة لها

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إنجازتها في جميع محافظات مصر و تكثيف مجهودتها بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية علي أعلي مستوي ومن بينهم تطوير مراكز شباب والوحدات الصحية والبنية التحتية وغيرها من الأعمال المهمة لقريتي العباسية وحجازة وتوابعهها بمركز كوم أمبو والتي تخدم عدد كبير من المواطنين.

“الدستور” يرصد في السطور التالية ردود أفعال المواطنين على إنجازات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”..

محمد السيد، أحد أهالي مركز كوم أمبو، أكد أن مبادرة “حياة كريمة” تواصل جهودها لتنفيذ مشروع تبطين الترع للحفاظ علي منسوب مياة لري المحاصيل الزراعية، إضافًة إلى إنشاء محطات الرفع وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها، إضافة إلى مشروعات إنشاء مدرسة مدارس وكباري جديدة وإنشاء لوحة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة مركز الشباب التي تساعد الشباب في تقضة أوقات الفراغ والأعمال الرياضية.

وتابع :"حياة كريمة مدت قرية العباسية بمشورع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها، ومشروع إنشاء محطة معالجة لمياة بعد أن كنا نعاني بإنقطاع المياة وكانت غير صالحة للشرب والإستخدام الأدمي ولكن تلك المشاكل تم حلها تحت رعاية المبادرة بفضل الله والقائمين عليها".

وقال خلف سعيد، إن أعمال التطوير شملت تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المدارس وإحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء.

وشملت مشروعات حياة كريمة في قريتي العباسية وحجازة إنشاء محطة الرفع، وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية وكوبري ترعة نجع العرب وإنشاء لوحة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية حجازة، بإجمالي 34 مشروعا بقرية العباسية و21 مشروعا بقرية حجازة حيث تراوحت نسب التنفيذ في مختلف المشروعات ما بين 60 إلى 100%.

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