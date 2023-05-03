36 مليار جنيه دعم حكومي سنوي لتوفير الخبز والسلع الأساسية للمواطنين (انفوجراف)

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودها لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من أصحاب البطاقات التموينية، حيث تستمر في جهودها لمحاربة الغلاء ومواجهة التجار المتلاعبين بأسعار السلع والمنتجات وذلك من خلال توفيرها داخل المجمعات الاستهلاكية.

دعم السلع التموينية

‎وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقترب من 36 مليار جنيه، أى بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، علاوة على المنحة أو الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر الأكثر احتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتى 30 يونيو 2023.

دعم الخبز

هذا بالإضافة إلى دعم الخبز اذ أن منظومة الخبز هي الأكبر في الدولة المصرية، أن الرغيف الواحد يكلف الدولة 90 قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش، وتنتج مصر يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف، ويتم دعم الخبز الآن بما يصل إلى 92 مليار جنيه، واستمرار دعم منظومة الخبز في البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وتستهلك من 21 لـ 22 مليون طن من القمح، ومصر في أفضل تقدير تنتج 10 مليون طن، وتستورد الباقي من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصوامع تقوم بالذهاب إلى المزارع لاستلام القمح تسهيلًا على المزارعين، وذلك وفق الإحصائيات التي اعلن عنها إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية.

وبلغت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية ما بين المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار الإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويستفيد من انتظام صرف التموين ما يصل إلى عدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة، وهناك غرفة عمليات في قطاع الرقابة والتوزيع منذ أمس ، كما أن المركز الإعلامي للوزارة يتابع انتظام صرف السلع من جانب المنافذ ولم ترد أي شكوى حتى الآن من المواطنين.