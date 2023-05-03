مناظرة 200 حالة بالمجان في قافلة طبية لـ"الشعب الجمهوري" بقوص (صور)

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص جنوب قنا الأربعاء، قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي، في إطار مبادرة "مع الناس" التي دشنها الحزب، برعاية العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للحزب، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم.

أقيمت القافلة بإشراف على عبدالقادر محمود أمين الحزب بمركز قوص وحسن عبدين أمين التنظيم بقوص، وأحمد حسب الله رئيس لجنة الصحة، وبحضور عبيد على عبيد أمين العضوية، ووائل يحيى أمين المجالس المحلية، وحسين أبوالمجد على أمين المهنيين ورمضان فهمي عضو هيئة المكتب.

أوضح على عبدالقادر محمود، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص، إن القافلة تأتي في إطار مبادرة "مع الناس" التي دشنها الحزب بهدف الوصول إلى كافة المناطق النائية والأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، لتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن القافلة تضمنت تخصصت العيون وقياس الضغط والسكر وحالات الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، وقد لاقت القافلة إقبالًا من أهالي قرية حجازة قبلي، حيث تم مناظرة حوالي 200 حالة بالمجان.

وفي إطار المبادرة ذاتها قامت أمانة الحزب في وقت سابق بتوزيع دفعة جديدة من كراتين المواد الغذائية، كمساعدات إنسانية للحالات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مع الناس" برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، وإشراف علي عبدالقادر محمود أمين الحزب بمركز قوص، وحسن عبدين أمين التنظيم بقوص.

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