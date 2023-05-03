الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الريال يمنح أنشيلوتي الضوء الأخضر للتفاوض مع منتخب البرازيل

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في ملف تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل خلال الفترة الماضية، خلفًا لـ«تيتي» والذي أقيل عقب توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة UOL البرازيلية، فإن ريال مدريد منح أنشيلوتي الضوء الأخضر للتفاوض مع البرازيل خلال الفترة المقبلة.

ويقود أنشيلوتي فريق ريال مدريد منذ صيف عام 2021 ويرتبط مع الفريق بعقد حتى 30 يونيو 2024.

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي يركز في الوقت الحالي على موسمه مع ريال مدريد وترك مسألة المفاوضات مع البرازيل لوكلائه.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في 53 مباراة خلال الموسم الجاري، وحقق الفوز في 37 وتعادل في 6 مباريات وخسر 10.

نادي ريال مدريد بدأ التشكك في استمرارية كارلو أنشيلوتي كمدير فني للفريق خلال المواسم المقبلة، وبالفعل بدأ البحث عن بدائل محتملة؛ على الرغم من تأهل الفريق للمباراة النهائية لكأس الملك، والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويضع إدنالدو رودريجز، رئيس الاتحاد البرازيلي، كارلو أنشيلوتي على رأس أولوياته لتولي منصب المدير الفني للمنتخب، ولكنه يرغب في إغلاق الملف بحلول 25 مايو الجاري.

وفي حالة عدم نجاح عملية التعاقد مع أنشيلوتي، يضع الاتحاد البرازيلي فيرناندز دينيز، ولويس إنريكي، وخورخي خيسوس، وأبيل فيريرا، من بين الأسماء المرشحة لتولي تدريب البرازيل، ولكن لم يفتح مفاوضات رسمية مع أي منهم حتى الآن.

تجربة المنتخبات الوحيدة التي خاضها أنشيلوتي في مسيرته التدريبية كانت كمدرب مساعد مع المنتخب الإيطالي في الفترة بين صيف عام 1992، واستمر في منصبه حتى 30 يونيو 1995.

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