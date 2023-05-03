الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة كميات من مخدري الحشيش والشابو

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس 3 أشخاص، ضبطوا وبحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشابو 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، بحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشابو.

جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بقرارها سالف الذكر.

الجيزة حبس 3 أشخاص مخدري الحشيش والشابو تحريات

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