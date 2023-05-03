حسام بدراوي: الرقابة والمحاسبة ضرورة لتحقيق رؤية مصر 2030

قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إن نجاح أي حوار يتوقف على المحددات السابقة له وهو ما استغرق وقتا من مجلس الأمناء في الإعداد.

وأكد “بدراوى”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني هو حوار سياسي في المقام الأول، مؤكدًا أن هناك مواد في الدستور تم تطبيقها وأخرى لم تدخل حيز التطبيق.

وتابع: “أتفهم أن سلب سلطة ممن تمتعوا بسلطات واسعة خلال المرحلة الانقالية لم يكن سهلا، وهنا جاء دور القيادة السياسية التي استجابت للشعب في 30 يونيو، من أجل بناء أعمدة الدولة الحديثة التي تقوم على العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون”.

واكد “بدراوي” على ضرورة التركيز على الرقابة والمحاسبة والعدالة ونظام تعليم وثقافة وفرصة اختيار الافضل.

وانطلقت، اليوم، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.