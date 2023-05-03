الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسام بدراوي: الرقابة والمحاسبة ضرورة لتحقيق رؤية مصر 2030

الدكتور حسام بدراوى
الدكتور حسام بدراوى

قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إن نجاح أي حوار يتوقف على المحددات السابقة له وهو ما استغرق وقتا من مجلس الأمناء في الإعداد.

وأكد “بدراوى”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني هو حوار سياسي في المقام الأول، مؤكدًا أن هناك مواد في الدستور تم تطبيقها وأخرى لم تدخل حيز التطبيق.

وتابع: “أتفهم أن سلب سلطة ممن تمتعوا بسلطات واسعة خلال المرحلة الانقالية لم يكن سهلا، وهنا جاء دور القيادة السياسية التي استجابت للشعب في 30 يونيو، من أجل بناء أعمدة الدولة الحديثة التي تقوم على العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون”.

واكد “بدراوي” على ضرورة التركيز على الرقابة والمحاسبة والعدالة ونظام تعليم وثقافة وفرصة اختيار الافضل.

وانطلقت، اليوم، الأربعاء،  الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

الدكتور حسام بدراوي الحوار الوطنى رؤية مصر ٢٠٣٠ النظام الرئاسي المجتمع المصري

الأكثر قراءة

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

المنيا تستقبل وفدا من وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة