الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: أعضاء مجلس الحوار الوطنى متطوعون ولا يتمتعون بمميزات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جميع الطلبات والمشاركات في الحوار الوطني لم تقتصر على محافظة دون أخرى لكن كانت من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف، خلال أولى جلسات الحوار الوطني، أن هناك 21 عضو مجلس أمناء استقروا على تحديد 3 محاور للحوار، وعقدوا 23 اجتماعًا واختاروا 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للجان المختلفة.

ولفت إلى أنه تقرر إنشاء 19 لجنة تناقش 113 قضية، وجميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني متطوعون ولا يتمتعون بميزة مقابل المشاركة في الحوار.

وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

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