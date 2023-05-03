الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: تعديل قانون الحبس الاحتياطى مطروح على لجان الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مطروح وبإلحاح على لجانه تعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف.

وأوضح أن الحوار استغرق عامًا كاملًا، لكي نفتح أبوابًا كان بعضها مقطعًا ومغلقًا وعقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وهذه الوجوه الكريمة تعبر عن هذا الحوار، وسترفع جلسات الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل جلسات الحوار علنية وليست سرية والإعلام مدعو للحضور.

وأضاف ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس في أبريل الماضي للحوار الوطني لن يعرف البلد مثل هذا الحوار الوطني من قبل وهذه المرة الأولى التي تتوافق على أولويات العمل الوطني.

وتابع: لا توجد قوى سياسية أو نقابة أو جمعية أهلية أو تيار شبابي أو غير شبابي لم يشارك في الحوار الوطني، الجميع يشارك في الحوار، فالحوار الوطني هو شعب يتحدث وليس حكومة تتحدث.

وأوضح أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، ولا يوجد استبعاد لأي قضية، كما لا يوجد خط أحمر في مناقشة القضايا.

وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن جميع جلسات الحوار علنية وجميع وسائل الإعلام مدعوة.

وتابع: الحوار سيستغرق شهورًا أو أسابيع ولكن علينا الصبر، لأن الحوار جديد ويستحق منا الصبر.
 

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.
ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:
-إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.
-إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني. 
-إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
-إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.
وقام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.
وأعلن مجلس الأمناء عن خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي، بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.

ضياء رشوان الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي عبدالفتاح السيسي منسق عام الحوار الوطني

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