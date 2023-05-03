الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: لا خطوط حمراء فى القضايا المطروحة بالحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل أحكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة من جميع المشاركين في الحوار، فضلًا عن مشروع القانون لمجلس النواب الموقر.

وأضاف رشوان، خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن التحضيرات المسبقة للحوار استغرقت عامًا كاملًا منذ أن أعلن عنه الرئيس السيسي: "تم عقد مئات الجلسات غير المعلنة من أجل ترتيب أوضاع هذا الحوار، ليخرج بهذا الشكل الذي هو عليه الآن".

وتابع: "الآن نحن على أعتاب جلسات الحوار التي ستتجلى فيها الثقة، مع عدم وجود خطوط حمراء في القضايا المطروحة".

ضياء رشوان بداية الحوار الوطني أولى جلسات الحوار السيسي الحبس الاحتياطي

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