ضياء رشوان للمصريين: "شاركونا وراقبونا واصبروا علينا"

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مطروح وبإلحاح على لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف.

وأوضح أن الحوار استغرق عامًا كاملًا، لكي نفتح أبوابًا كان بعضها مقطعًا وأبواب مغلقة وعقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وهذه الوجوه الكريمة تعبر عن هذا الحوار، وسترفع جلسات الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن كل جلسات الحوار علنية وليست سرية والإعلام مدعو للحضور.

وأضاف رشوان، أن الرئيس السيسي يشرفنا في الجلسات النهائية للحوار الوطني، مؤكدًا أن ضمانات مخرجات هذا الحوار هم الحضور في هذه الجلسات، وكذا الرأي العام الذي هو رقيب على الجميع، والأمر الثالث هو ضمانة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، معقبًا: "ضماناتنا في إيدينا".

ووجه رسالة للمصريين قائلًا: "أرجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا".

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.