يُنتج 34 طن قماش يوميا .. مصنع "تكس نور" أحد أضخم مشروعات مبادرة "أبدأ"

يعتبر مصنع “تكس نور” للصباغة والطباعة والتجهيزات واحدا من اضخم المشروعات التي ساهمت بها مبادرة “أبدأ” لدعم توطين الصناعة المصرية، وتبلغ طاقته الانتاجية 34 طن قماش في اليوم، بكوم محلي 60%، وهو مصنع متخصص في الغزل والنسيج بالتعاون مع مبادرة “ابدأ” و"حياة كريمة".

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة بقري مصر في بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت ايضًا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة .

وساهم وجود مبادرة “حياة كريمة” في إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بربوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية و تسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك .

و"حياة كريمة" مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 ، تهدف إلي تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية ألأكثر احتياجًا، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة .

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنون لمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم اليومية .