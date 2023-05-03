الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ببورسعيد وإنقاذ 4 أشخاص

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، من إنقاذ 3 فتيات ورجل، بعد أن حاصرهم دخان النيران التي اشتعلت في أحد محال مركز تجاري نطاق حي الشرق ببورسعيد.

وكانت قد تلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية المغلقة  بالدور الأول علوي بمول تجاري واحتجاز 4 أشخاص في الدور الثاني بسبب الدخان الكثيف وعلى الفور، تم الدفع بفريق و3 سيارات إطفاء بقياده العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، حيث وصل الفريق خلال دقائق وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي محال المول التجارية وإنقاذ 4 أشخاص كانوا  بالدور العلوي للمول دون وقوع إصابات لهم.

وعمل فريق الإطفاء بعد السيطرة على ألسنة اللهب على تبريد آثار الحريق، وذلك لضمان عدم تصاعد النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد توثر على صحة وسلامة المواطنين. 

وأكد مصدر بهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحريق، وأكد أن سيارات الإسعاف التي كانت متواجدة بالموقع لم تتعامل مع أي حالات. 

وتلقي اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا من العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بالحريق، ووجّه على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

أحد المحال التجارية إطفاء أربعة أشخاص الحري التجارية الحماية المدني

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