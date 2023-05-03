الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول ثانوية عامة 2023 الرسمي وشكل امتحانات نهاية العام

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة جدول ثانوية عامة 2023 الذي لم يتبقى سوى القليل على انطلاقها في نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

جدول ثانوية عامة 2023

نعرض لكم في السطور التالية جدول ثانوية عامة 2023 وشكل امتحانات نهاية العام وفق ما أعلنه  وزير التربية والتعليم.
 

- الإثنين 12 يونيو 2023
 امتحان مادة التربية الدينية
ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
 

- الثلاثاء  13 يونيو 2023 

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف
 

- الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

- الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات
 

- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

طريقة الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وأبرز تعليمات الوزارة للطلاب

 إجازة عيد الأضحى خلال امتحانات الثانوية العامة 2023 

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 وهم 6 أيام إجازة، ثم يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

يأتي شكل امتحانات الثانوية العامة 2023  بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، ويتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، بحيث تكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

ويتم وضع  الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، مع التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، ويكون في كل لجنة 20 طالبًا مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات. 

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قبل انطلاقها.. مصدر بـ «التعليم» يكشف للدستور آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

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مؤتمر صحفى لـ"التعليم" لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

جدول ثانوية عامة 2023 جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 ثانوية عامة مادة الاقتصاد والإحصاء مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا مادة الرياضيات

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