حزب الأحرار الاشتراكيين: الرئيس يؤمن بأهمية مشاركة الأحزاب في إدارة الأزمات

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحوار الوطني هدفه بحث كل الملفات والقضايا المطروحة بدقة شديدة من أجل صالح الوطن والمواطن.

أهداف الحوار الوطني

وأكد طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يدور حول ثلاث محاور رئيسية، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والهدف من تلك المحاور الوصول إلى حلول ورؤى في الصالح العام وفق ما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

إدارة الأوضاع السياسية

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه نظرة صائبة تجاه إدارة الأوضاع السياسية كافة، كما أن الرئيس أمن أن الأحزاب السياسية يجب أن تشارك في الحياة السياسة لما لهم من دور فعال في المجتمع، أي المشاركة في حل الأزمات والقضايا دون مبالغة أو مزايدة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستعانة بالكوادر المتخصصة في إدارة الأزمات، ولهذا أطلق الرئيس السيسي الفرصة أمام الكوادر والمتخصيين والسياسيين للمشاركة في حل القضايا عبر منصة الحوار الوطني.