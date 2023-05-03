الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القناة" تبدأ في تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالعوايضة

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار للصرف الصحي بمنطقة العوايضة التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، والبدء في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي.

 وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات لمحطة رفع الصرف الصحي الجميزة بالوادي الأخضر، التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد ان تم الانتهاء من جميع الإنشاءات الخاصة بالمحطة، لافتا إلى متابعته المستمرة لأعمال ومد خطوط شبكات الصرف الصحي لمحطة رفع المحسمة القديمة والتي تدخل الخدمة قريبا.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة رفع صرف صحي العوايضة، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلي لباب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وتابع أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان الشركة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

الأكثر قراءة

أول تعليق لحازم إمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلى

المشدد 3 سنوات غيابيا لفتاة بتهمة تعاطى الهيروين بالإسكندرية

مصرع سائق وإصابة آخر بانقلاب جرار زراعى فى ترعة الحاجر بالبحيرة

مشاجرة على "ميزان" تنتهي بمصرع بائع خضار في المنوفية

رسميًا.. الأهلى يواجه الترجى 12 و19 مايو وكاماكو حكمًا للمباراة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مرتضى منصور من دخول الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة