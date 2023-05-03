"مياه القناة" تبدأ في تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالعوايضة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار للصرف الصحي بمنطقة العوايضة التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، والبدء في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات لمحطة رفع الصرف الصحي الجميزة بالوادي الأخضر، التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد ان تم الانتهاء من جميع الإنشاءات الخاصة بالمحطة، لافتا إلى متابعته المستمرة لأعمال ومد خطوط شبكات الصرف الصحي لمحطة رفع المحسمة القديمة والتي تدخل الخدمة قريبا.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة رفع صرف صحي العوايضة، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلي لباب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وتابع أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان الشركة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.