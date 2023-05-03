الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة للخدمات الإعلامية": فعاليات جلسات الحوار الوطنى على "إكسترا لايف"

م. حسام صالح
م. حسام صالح

كشف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانطلاق الرسمي لقناة "إكسترا لايف"، أحدث إصدارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال حسام صالح، عبر "فيسبوك": "انطلاق قناة إكسترا لايف أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، مهمتها بشكل رئيسي نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، والتي تبدأ اليوم 3 عصرًا بكل التفاصيل والمناقشات التي تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوى السياسية والحزبية، إكسترا لايف تردد 12092".

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشورًا حول انطلاقة القناة قائلًا فيه: "على بركة الله تنطلق قناة (إكسترا لايف) أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.. ومهمتها نقل ورصد ومتابعة كل مجريات الحوار الوطني وما يضمه من محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، لتكون المطروح على مائدة النقاش 113 قضية يشكل جرأة مواجهتها والسعي لإصلاحها بإرادة إصلاحية حقيقية المسار الحقيقي للجمهورية الثانية.. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الحدث الفريد من نوعه فى التاريخ السياسي المصري.. فهو ليس حوارًا لحظيًا.. ولقاءً لبحث أزمة أو قضية.. ولكنه إعادة ترتيب أولويات وطن.. ومن هذا السياق تأتي الأهمية الكبرى لمبادرة السيد الرئيس بالدعوة للحوار الوطني تحت شعار الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية.. اللهم نسألك التوفيق".

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الحوار الوطني، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور كل أطياف الشعب المصري لعرض الرؤى والأفكار والمقترحات.

المتحدة للخدمات الإعلامية إكسترا لايف الحوار الوطنى الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح

الأكثر قراءة

بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

ضبط تاجرى مخدرات بتهمة ترويج عقاقير طبية محظورة بالقليوبية

مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لطلاب برنامج نظم المعلومات الجغرافية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الشابو بسوهاج

كشف لغز مقتل تاجر ملابس فى الإسماعيلية

النيابة تستمع لأقوال الشهود حول سقوط شاب من شرفة منزله بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب