"المتحدة للخدمات الإعلامية": فعاليات جلسات الحوار الوطنى على "إكسترا لايف"

كشف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانطلاق الرسمي لقناة "إكسترا لايف"، أحدث إصدارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال حسام صالح، عبر "فيسبوك": "انطلاق قناة إكسترا لايف أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، مهمتها بشكل رئيسي نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، والتي تبدأ اليوم 3 عصرًا بكل التفاصيل والمناقشات التي تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوى السياسية والحزبية، إكسترا لايف تردد 12092".

وكتب الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشورًا حول انطلاقة القناة قائلًا فيه: "على بركة الله تنطلق قناة (إكسترا لايف) أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.. ومهمتها نقل ورصد ومتابعة كل مجريات الحوار الوطني وما يضمه من محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، لتكون المطروح على مائدة النقاش 113 قضية يشكل جرأة مواجهتها والسعي لإصلاحها بإرادة إصلاحية حقيقية المسار الحقيقي للجمهورية الثانية.. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الحدث الفريد من نوعه فى التاريخ السياسي المصري.. فهو ليس حوارًا لحظيًا.. ولقاءً لبحث أزمة أو قضية.. ولكنه إعادة ترتيب أولويات وطن.. ومن هذا السياق تأتي الأهمية الكبرى لمبادرة السيد الرئيس بالدعوة للحوار الوطني تحت شعار الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية.. اللهم نسألك التوفيق".

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الحوار الوطني، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور كل أطياف الشعب المصري لعرض الرؤى والأفكار والمقترحات.