مصر أولًا.. أهداف ومبادئ الحوار الوطني
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على أهداف ومبادئ الحوار الوطني، والتي جاءت على النحو التالي:
أهداف الحوار الوطني
- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.
- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات.
- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.
- دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.
مبادئ الحوار الوطني
- الحوار الوطنى قائم على التفهم لا الإقناع.
- الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.
- الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية.
- مصر أولًا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبًا ونقدم مصلحة الوطن.