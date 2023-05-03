الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر أولًا.. أهداف ومبادئ الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على أهداف ومبادئ الحوار الوطني، والتي جاءت على النحو التالي: 

أهداف الحوار الوطني 

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.

- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات.

- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.

- دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.

مبادئ الحوار الوطني 

- الحوار الوطنى قائم على التفهم لا الإقناع.

- الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.

- الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية.

- مصر أولًا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبًا ونقدم مصلحة الوطن.

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