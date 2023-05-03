مصر أولًا.. أهداف ومبادئ الحوار الوطني

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على أهداف ومبادئ الحوار الوطني، والتي جاءت على النحو التالي:

أهداف الحوار الوطني

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.

- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات.

- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.

- دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.

مبادئ الحوار الوطني

- الحوار الوطنى قائم على التفهم لا الإقناع.

- الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.

- الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية.

- مصر أولًا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبًا ونقدم مصلحة الوطن.