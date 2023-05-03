الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمثالا رأس طفل ورجل وزوجته ينافسان على "قطعة الشهر" بمتحف الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم متحف آثار الإسماعيلية، مسابقة لاختيار قطعة آثار الشهر الجديد، بعرض قطعتين للآثار وطرح استفتاء من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر مايو.

وقال المتحف: “يسعدنا في هذا الشهر أن نعرض لكم مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر عن اليوم العالمي للأسرة، فقد كان المصري القديم حريصاً على الزواج و تأسيس الأسرة، ولدينا الحكيم بتاح حتب، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وقد ترك لنا نصائح مهمة، يقول فيها «إذا أصبحت كفئًا (أو رشيدًا) أسس بيتك (أي كوّن أسرتك)، وأحب زوجتك في حدود العرف، أو عاملها بما تستحق»”.

والقطع المطروحة للتصويت: “رأس طفل حيث تظهر  ملامحه الطفولية وتسريحة الشعر والأسنان الأمامية، ومصنوعة من مادة رخام وترجع للعصر الروماني”.

فيما عرض المتحف التصويت أيضا على تمثال لرجل جالس يرتدى رداء يغطى نصفه السفلي، وعلى يساره زوجته ترضع ابنها الرضيع، ومصنوعة من مادة طين محروق، ويرجع للعصر رومانى.

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية بعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية، ويتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة ‏والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والأساطير الإغريقية، بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية، ‏والتي يُعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.‏

فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية:


جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

وسجلت أعمال البعثة برئاسة "جان ‏كليدا" اكتشافات أثرية مهمة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ولعل أهمها تلك ‏الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف، حيث يعد "كليدا" صاحب فكرة تأسيس المتحف.‏

ويقع المتحف بحي الإفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، ويتميز ذلك الحي بطرازه المعماري ‏الفرنسي، وكان يقيم به العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية.

وكانت بداية متحف الإسماعيلية عام 1911 ‏كمتحف مفتوح بحديقة المتحف، وبعد ذلك تم إنشاء المبنى الحالي على شكل صرح أو معبد مصري قديم، ‏افتتح المتحف لأول مرة للجمهور في مارس عام 1934، وتم تجديد العرض المتحفي في عام 2019.

متحف اثار الاسماعيلية تاريخ متحف آثار الإسماعيلية زيارات متحف آثار الإسماعيلية

الأكثر قراءة

بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

ضبط تاجرى مخدرات بتهمة ترويج عقاقير طبية محظورة بالقليوبية

مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لطلاب برنامج نظم المعلومات الجغرافية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الشابو بسوهاج

كشف لغز مقتل تاجر ملابس فى الإسماعيلية

النيابة تستمع لأقوال الشهود حول سقوط شاب من شرفة منزله بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب