الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد مجمع التأمين الصحى بنجع حمادى

محافظ قنا
محافظ قنا

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجولة تفقدية للمرور على مجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى، للاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار متابعته الدورية والمستمرة لمستشفيات المحافظة وعيادات التأمين الصحي. 

واطمأن محافظ قنا على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، وانتظام الخدمة وتواجد الأطقم والتخصصات الطبية، وكذا توافر جميع الأدوية التي يتم صرفها للمنتفعين، وأبدى محافظ قنا سعادته بانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي وجودتها، وهو ما بدي واضحًا من ردود فعل المواطنين ورضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأوضح محافظ قنا أنه أجرى عدة زيارات سابقة لمجمع عيادات التأمين الصحى لمتابعة سير العمل به، وهو ما أسفر عن تحسن ملحوظ بمستوي الخدمات، فضلًا عن استحداث عدد من التخصصات الطبية الجديدة مثل، الروماتيزم والتأهيل والعظام، والأورام، مشيرًا إلى أن المجمع يستمر في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين خلال الفترة المسائية من ٤ إلى ٨ مساءً، في إطار السعي نحو الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن.

كما وجه محافظ قنا باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم.  

اشرف الداودي أشرف كمال الاجتماعي الأدوية الإجتماع

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