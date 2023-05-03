بيلد: تشابي ألونسو مرشح بقوة لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

ظهر اسم تشابي ألونسو المدير الفني لبايرليفركوزن الألماني، بقوة على قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرى أن ألونسو المدرب الأمثل لخلافة أنشيلوتي في الإدارة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وينافس ألونسو على تدريب ريال مدريد العديد من الأسماء على رأسها زين الدين زيدان، جوليان ناجلسمان وراؤول جونزاليس.

ألونسو صاحب الـ 41 عامًا، يقدم موسم مميز مع النادي الألماني حيث تمكن من الوصول بيهم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز السادس في ترتيب البوندسليجا.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 وقادهم في 31 لقاء فاز في 17 وتعادل 7 وخسر 7.

يذكر أن ريال مدريد خسر أمس على يد ريال سوسيداد بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الليجا.

وتأتي هذه الخسارة قبل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا في 6 مايو، ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 9 مايو الجاري.