بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي بيانًا رسميًا بشأن آخر مستجدات تخص مباراة كأس السوبر المصري 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مباراة كأس السوبر المصري 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بيان مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر المصري

وجاء بيان مجلس أبوظبي الرياضي على النحو التالي: "بناءً على المستجدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، يُشارك نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي السوبر".

وأضاف البيان: "ونتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقًا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة".

واختتم بيان مجلس أبوظبي الرياضي: "ستتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو".

بيان مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر المصري

وكان فريق الزمالك قد اعتذر عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، اعتراضًا على عدم إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لتتم الموافقة على فريق بيراميدز على خوض المباراة أمام المارد الأحمر.

يذكر أن بعثة فريق الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس الثلاثاء، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبوظبي.