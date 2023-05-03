الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اعتذار الزمالك.. مجلس أبوظبى يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة السوبر المصرى

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي بيانًا رسميًا بشأن آخر مستجدات تخص مباراة كأس السوبر المصري 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مباراة كأس السوبر المصري 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بيان مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر المصري

وجاء بيان مجلس أبوظبي الرياضي على النحو التالي: "بناءً على المستجدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم، يُشارك نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري، بعد كتاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير أحد طرفي السوبر".

وأضاف البيان: "ونتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقًا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة".

واختتم بيان مجلس أبوظبي الرياضي: "ستتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو".

بيان مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر المصري

وكان فريق الزمالك قد اعتذر عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، اعتراضًا على عدم إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لتتم الموافقة على فريق بيراميدز على خوض المباراة أمام المارد الأحمر.

يذكر أن بعثة فريق الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس الثلاثاء، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبوظبي. 

مجلس أبوظبي الرياضي السوبر المصرى كأس السوبر المصري الاهلى بيراميدز الزمالك

الأكثر قراءة

إطلاق النار على شاب فى ظروف غامضة بقنا

حدث ليلًا.. مقتل طالب بسبب الفدية.. وتفاصيل حريق 25 مليون جنيه بالجيزة

عصابة مخدرات فى الجيزة تستخدم إنستجرام لزيادة أرباحها

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

سقوط شخصين فى قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الرابع.. 12 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب