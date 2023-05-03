بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس السورى ونظيره الإيرانى فى دمشق

انطلقت، قبل قليل، المحادثات الرسمية بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، فى زيارته الأولى لدمشق منذ 13 عامًا.

وتركز المباحثات مع الرئيس السوري حول قضايا سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

الرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل "رئيسي" إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، وسيجري مع الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

واستقبل الأسد نظيره الإيراني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق برفقه الوفد الإيراني.

ويضم الوفد الإيراني كلًا من حسين أمير عبداللهيان، وزير الشئون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشئون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية الإيرانية.